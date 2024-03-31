Влада Києва розповіла, що буде при ракетному ударі по Київській ГЕС

Нещодавно росіяни атакували Дніпровську ГЕС . До цього ворог бив також по Канівській та Дністровській ГЕС. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко поділився, чи може ворог пошкодити ракетами дамбу Київської ГЕС і які будуть наслідки.

Про це Сергій Попко розповів у інтерв’ю ТСН.

“Так, дійсно рашистські ракети можуть пошкодити металеві затвори греблі. Це потенційно може призвести до неконтрольованого витоку води з Київського водосховища. Буде короткочасне підтоплення деяких територій нижче греблі по течії Дніпра. Але, за прогнозами “Укргідроенерго” ці зони підтоплення будуть незначними і всі оперативні служби та мешканці будуть оповіщені про таке підтоплення завчасно”, — пояснив Сергій Попко.

За його словами, якщо ворогу все ж вдасться пошкодити Київську ГЕС, відбудеться лише незначне підтоплення заплавних територій, наприклад, потенційно постраждають Русанівські та Воскресенські сади, Гідропарк, урочище Горбачиха та ще певні території.

“Не вірте жодним фейкам ніби Оболонський район Києва за 3 хвилини накриє 4-метрова хвиля, а ще за дві хвилини вода дістанеться Троєщини, а потім буде в центрі Києва. Це неправда. Це вороже ІПСО. Намагання нас залякати і посіяти паніку”, — додав Сергій Попко.

Він запевнив, що такі об'єкти критичної інфраструктури як гребля ГЕС перебувають під пильною цілодобовою охороною Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції. Вживаються усі необхідні заходи безпеки щодо прикриття від повітряних ударів.