У Києві посилять безпекові заходи на станціях метро та у місцях скупчення людей

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Наталія Габрух
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У метро Києва планують посилити контроль на станціях, зокрема із застосуванням ручних металодетекторів. Про це йде мова у рішенні Ради оборони Києва від 28.03.2024 року.

Про це повідомляє ГО “Пасажири Києва”.

У документі наголошують, що комунальному підприємству “Київський метрополітен” доручено посилити заходи контролю на входах/виходах зі станцій, зокрема із застосуванням ручних металодетекторів. А також забезпечити перевірку систем відеоспостереження, пожежогасіння та наявності засобів першої медичної допомоги.

Крім цього, відповідно до рішення Ради оборони Києва, має бути обмежено заходи з участю значної кількості людей та посилено увагу до місць скупчення людей, зокрема у ТРЦ та громадському транспорті.

Раніше ми писали, що з 1 квітня в Києві зросте вартість транспортної карти.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 31 березня 2024
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