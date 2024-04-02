У Дубаї закрився ресторан української кухні YOY

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Ірина Маймур
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У Дубаї припинив роботу перший ресторан сучасної української кухні YOY.

Про це повідомила ведуча Василіса Фролова, що була амбасадоркою закладу.

Причину закриття вона не озвучила.

“Уже з квітня ви не зможете знайти жодного ресторану української кухні в усьому регіоні. На жаль, ми змушені зачинити наші двері з 1-го квітня”, — повідомили на інстаграм-сторінці закладу.

Фролова нагадала, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ресторан став осередком українського життя в Дубаї і врятував тисячі українців, які опинилися в ОАЕ.

У закладі пропонували борщ із дров’яної печі, банош з каштанами, вареники з вишнею, галушки з аспарагусом і трюфельною сметаною, бринзу з варенням ялини та “кокосове сало”.

Раніше ми писали, що українська мережа “Галя балувана” відкрила перший магазин у США під брендом MultiСook.

Фото: YOY

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Опубліковано: 02 квітня 2024
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