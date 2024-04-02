Пішохідні переходи в центрі Києва облаштовують пониженими бордюрами: адреси
У Шевченківському районі Києва облаштовують пішохідні переходи заниженим бортовим каменем. Це дасть змогу людям з інвалідністю вільно та безпечно пересуватися містом.
Про це повідомляють у Шевченківській РДА.
Нині завершили роботи за адресами:
- вул. Велика Житомирська, 2;
- вул. Велика Житомирська, ріг Гончара;
- вул. Десятинна, 2.
На вулиці Десятинна, 2-4 роботи тривають.
“Створення доступного середовища — це важливий крок до інклюзивного суспільства. Ми прагнемо зробити наше місто комфортним для всіх жителів”, — зазначили в Шевченківській РДА.
Раніше ми писали, що в Києві сформують базу безбар’єрних закладів і туристичних місць.
Фото: Шевченківська РДА
Опубліковано: 02 квітня 2024
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