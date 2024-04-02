Пішохідні переходи в центрі Києва облаштовують пониженими бордюрами: адреси

У Шевченківському районі Києва облаштовують пішохідні переходи заниженим бортовим каменем. Це дасть змогу людям з інвалідністю вільно та безпечно пересуватися містом.

Про це повідомляють у Шевченківській РДА.

Нині завершили роботи за адресами:

вул. Велика Житомирська, 2;

вул. Велика Житомирська, ріг Гончара;

вул. Десятинна, 2.

На вулиці Десятинна, 2-4 роботи тривають.

“Створення доступного середовища — це важливий крок до інклюзивного суспільства. Ми прагнемо зробити наше місто комфортним для всіх жителів”, — зазначили в Шевченківській РДА.

Раніше ми писали, що в Києві сформують базу безбар’єрних закладів і туристичних місць.

Фото: Шевченківська РДА