Дарницьке Управління соцзахисту населення зроблять інклюзивним

Цьогоріч у Києві завершать ремонт будівлі Управління соціального захисту населення Дарницької райдержадміністрації.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

“Перший поверх відведено під філію ЦНАПу, яка надаватиме понад 450 послуг. Також там розмістять пункт незламності та обладнають будівлю генераторами для безперебійної роботи”, — зазначила Марина Хонда.

За її словами, на другому поверсі працюватимуть спеціалісти Управління соціального захисту населення, які також консультуватимуть відвідувачів у ЦНАПі. У підвальному приміщенні вже облаштовують велике укриття, до якого буде цілодобовий доступ населення.

Марина Хонда запевнила, що користувачі соціальних послуг отримуватимуть їх у сучасному та повністю безбар'єрному приміщенні, адже будівля буде обладнана ліфтом та місцями загального користування відповідно до вимог інклюзивності.

“Додатково 4 маршрути від зупинок громадського транспорту, які ведуть до будівлі, будуть приведені у відповідність до вимог безбар'єрності (пониження бордюрного каменю, встановлення тактильної плитки тощо)”, — написала Марина Хонда.

Раніше ми писали, що Павлівський сквер у Києві зроблять безбар’єрним.

Фото: скриншот з відео на сторінці Марини Хонди