“Укрзалізниця” відкрила автоматизований паркінг біля львівського вокзалу

Поблизу львівського залізничного вокзалу “Укрзалізниця” відкрила повністю автоматизований цілодобовий паркінг.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Паркінг має спеціальне зонування й передбачений для розміщення як легкових автомобілів, так і мікроавтобусів та великогабаритних пасажирських автобусів. Також передбачені місця для людей з інвалідністю.

Паркінг знаходиться ліворуч від будівлі головного залізничного вокзалу Львова.

Оплата паркування можлива через паркомати карткою або готівкою.

Вартість перебування на паркінгу:

від 35 гривень на годину для легкових автомобілів;

від 70 гривень на годину для мікроавтобусів та вантажного транспорту;

від 250 гривень на годину для великогабаритних пасажирських автобусів.

Раніше ми писали, що у Львові реконструюють старі двосекційні трамваї за 3 мільйони євро.

Фото: “Укрзалізниця”