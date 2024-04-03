“Укрзалізниця” відкрила автоматизований паркінг біля львівського вокзалу
Поблизу львівського залізничного вокзалу “Укрзалізниця” відкрила повністю автоматизований цілодобовий паркінг.
Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
Паркінг має спеціальне зонування й передбачений для розміщення як легкових автомобілів, так і мікроавтобусів та великогабаритних пасажирських автобусів. Також передбачені місця для людей з інвалідністю.
Паркінг знаходиться ліворуч від будівлі головного залізничного вокзалу Львова.
Оплата паркування можлива через паркомати карткою або готівкою.
Вартість перебування на паркінгу:
- від 35 гривень на годину для легкових автомобілів;
- від 70 гривень на годину для мікроавтобусів та вантажного транспорту;
- від 250 гривень на годину для великогабаритних пасажирських автобусів.
Раніше ми писали, що у Львові реконструюють старі двосекційні трамваї за 3 мільйони євро.
Фото: “Укрзалізниця”
Опубліковано: 03 квітня 2024