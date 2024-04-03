У Києві триває будівництво другої черги Подільсько-Воскресенського мосту: фото

У Києві триває будівництво другої черги Подільсько-Воскресенського мосту в напрямку проспекту Романа Шухевича. Роботи виконують будівельники компанії Autostrada.

Про це повідомили на сторінці компанії у соцмережах.

Наразі триває будівництво тунелю під залізницею та під'їзної дороги, що з'єднає міст із житловим масивом Троєщина. Тунель проходитиме під залізничним полотном між Русанівськими та Воскресенськими Садами, поряд зі станцією міської електрички “Троєщина-2”. Довжина тунелю становитиме 90 метрів і його будують відкритим способом.

За інформацією Autostrada, наразі влаштовано насип, обмежений огорожею, триває робота з влаштування паль для майбутніх стін тунелю. Будівництво тунелю здійснюватиметься у 2 етапи, щоб не зупиняти рух поїздів залізницею.

“Тунель сполучить з'їзд з Подільсько-Воскресенського мосту з новою дорогою під розворотним кільцем троєщинського швидкісного трамваю, яку ми будуємо паралельно. Рух транспорту цією дорогою планується запустити в обох напрямках”, — повідомляють в Autostrada.

Загалом на будівництві другої черги Подільсько-Воскресенського мосту задіяно понад 200 працівників та понад 50 одиниць спецтехніки.

Раніше ми писали, що на Русанівських Садах зроблять тунель під залізницею , щоб Подільський міст виходив на Троєщину.

Фото: Autostrada/Facebook