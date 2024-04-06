За висновком судової експертизи котеджне містечко Riviera Village не займає території Київської ГЕС

Співвласників і менеджмент котеджного містечка Riviera Village ДБР звинувачує у забудові гідротехнічних споруд “Укргідроенерго”. Проте судова експертиза визначила, що таких порушень немає.

Про це пише Forbes Україна.

Український центр судових експертиз провів земельно-технічну експертизу та експертизу з питань землеустрою 52 участків, які згадуються у справі про можливе протиправне заволодіння землями біля Київської ГЕС.

Згідно з висновками експертизи, території, які належать котеджному комплексу Riviera Village, не перетинаються з землями під Хотянівською дамбою та не підпадають під обмеження у використанні.

Дослідження також засвідчило, що участки котеджного містечка призначені для індивідуального садівництва. Зокрема, ділянки містечка відведені за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

Раніше ми писали, що Києву повернули землі заказника “Совська балка” , де самовільно збудували ресторан.

Фото: r-v.com.ua