За висновком судової експертизи котеджне містечко Riviera Village не займає території Київської ГЕС

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Наталія Габрух
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Співвласників і менеджмент котеджного містечка Riviera Village ДБР звинувачує у забудові гідротехнічних споруд “Укргідроенерго”. Проте судова експертиза визначила, що таких порушень немає.

Про це пише Forbes Україна.

Український центр судових експертиз провів земельно-технічну експертизу та експертизу з питань землеустрою 52 участків, які згадуються у справі про можливе протиправне заволодіння землями біля Київської ГЕС.

Згідно з висновками експертизи, території, які належать котеджному комплексу Riviera Village, не перетинаються з землями під Хотянівською дамбою та не підпадають під обмеження у використанні.

Дослідження також засвідчило, що участки котеджного містечка призначені для індивідуального садівництва. Зокрема, ділянки містечка відведені за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

Раніше ми писали, що Києву повернули землі заказника “Совська балка”, де самовільно збудували ресторан.

Фото: r-v.com.ua

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Опубліковано: 06 квітня 2024
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