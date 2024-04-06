Проєкт з безбар’єрності станцій Київської міської електрички призупинили

Проєкт з безбар’єрності станцій Київської міської електрички відклали.

Про це у інтерв’ю виданню The Village Україна повідомив керівник із пасажирських комунікацій і клієнтського сервісу “Укрзалізниці” Олександр Шевченко.

Після початку широкомасштабного вторгнення, “Укрзалізниця” зібрала архітекторів, експертів з урбаністики та представників громадськості для обговорення критеріїв оновлення станцій міської електрички, з акцентом на безбар’єрності. За результатами цієї зустрічі, до технічного завдання були внесені зміни, повідомляють в “Укрзалізниці”. Проте реалізація проєкту наразі відкладена.

“Цей проєкт потребує вагомих фінансових ресурсів. Просто приробити пандус до наявної платформи — це не створити безбарʼєрність, це створити видимість. Дві металеві пластини, якими треба під кутом 90 градусів штовхати візок із дитиною – це не про доступність. Поки що ми цей проєкт поставили на паузу, розуміючи, що держава має фінансувати передусім військові проєкти. Але ми вважаємо його одним із пріоритетних. І, думаю, найближчим часом ми повернемося до його розгляду”, — зазначив Олександр Шевченко.

За його словами мінімальних втручань для створення доступного середовища потребує станція “Видубичі”.

“Але тут мільйон запитань. Бо сама станція не має бути відірвана від екосистеми. Треба пересадку в метро зробити безбарʼєрною, бо це хаб. А пересадка в метро абсолютно барʼєрна. Треба працювати всім разом, щоби правильно зробити весь цей шлях”.

Більш складною ситуацією є облаштування платформ, доступ до яких забезпечується через наземні переходи з великими прольотами сходів. Для забезпечення їх інклюзивності необхідно змонтувати ліфти біля кожного сходового маршу. Колись, коли за кільцеву електричку відповідав “Київпастранс”, місто модернізувало станцію “Пріорка” (раніше відому як “Вишгородська”), обладнавши її ліфтами та пандусами. Проте для ефективної роботи цієї інфраструктури необхідне її належне обслуговування та утримання.

“Там уже все посипалось. Ліфт працює через раз, його однаково треба відновлювати. Те саме стосується ліфта на “Караваєвих дачах”, він працює, але погано. На “Дарниці” багато ліфтів та ескалаторів, але все зношено”, — коментує Олександр Шевченко.

За його словами проблема ліфтів у міському просторі в тому, що їх дорого утримувати. А якщо цього не робити, вони не працюють — і ніякої безбарʼєрності не буде.

Раніше ми писали, що “Укрзалізниця” до кінця року запустить “сімейні вагони”.

Фото: The Village Україна