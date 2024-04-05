“Укрзалізниця” планує до кінця року запустити “сімейні вагони”
"Укрзалізниця" спільно з UNICEF планує запустити "сімейні вагони" на внутрішніх пасажирських перевезеннях.
Про це повідомив голова правління УЗ Євген Лященко, пише Interfax-Україна.
"Сімейні вагони" будуть мінімум на трьох внутрішніх маршрутах, це шість вагонів. Можливо, таких вагонів буде більше", — сказав Лященко.
За його словами, проєкт реалізують до кінця року.
Концепцію проєкту розробила "Укрзалізниця" спільно з UNICEF, який і профінансує переобладнання вагонів.
Раніше ми писали, що Укрзалізниця” відкрила автоматизований паркінг біля львівського вокзалу.
Фото: УЗ
Опубліковано: 05 квітня 2024