“Укрзалізниця” планує до кінця року запустити “сімейні вагони”

"Укрзалізниця" спільно з UNICEF планує запустити "сімейні вагони" на внутрішніх пасажирських перевезеннях.

Про це повідомив голова правління УЗ Євген Лященко, пише Interfax-Україна.

"Сімейні вагони" будуть мінімум на трьох внутрішніх маршрутах, це шість вагонів. Можливо, таких вагонів буде більше", — сказав Лященко.

За його словами, проєкт реалізують до кінця року.

Концепцію проєкту розробила "Укрзалізниця" спільно з UNICEF, який і профінансує переобладнання вагонів.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця” відкрила автоматизований паркінг біля львівського вокзалу.

Фото: УЗ