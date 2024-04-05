“Укрзалізниця” планує до кінця року запустити “сімейні вагони”

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Ірина Маймур
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"Укрзалізниця" спільно з UNICEF планує запустити "сімейні вагони" на внутрішніх пасажирських перевезеннях.

Про це повідомив голова правління УЗ Євген Лященко, пише Interfax-Україна.

"Сімейні вагони" будуть мінімум на трьох внутрішніх маршрутах, це шість вагонів. Можливо, таких вагонів буде більше", — сказав Лященко.

За його словами, проєкт реалізують до кінця року.

Концепцію проєкту розробила "Укрзалізниця" спільно з UNICEF, який і профінансує переобладнання вагонів.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця” відкрила автоматизований паркінг біля львівського вокзалу.

Фото: УЗ

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Опубліковано: 05 квітня 2024
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