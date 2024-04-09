Музей “Київська фортеця” відреставрували зі збитками у 868 тисяч гривень

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Наталія Габрух
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У Києві відреставрували музей “Київська фортеця” зі збитками у 868 тисяч гривень.

Про це повідомили у поліції Києва.

За словами слідчого поліції, директорка музею уклала угоду з підрядником на проведення реставраційних робіт однієї з башт фортеці по завищених цінах.

“В ході досудового розслідування ми встановили, що порушниця підписала акти приймання виконаних робіт, у яких вартість будівельних матеріалів була значно завищена. Відтак своїми діями вона завдала збитків Національному музею на суму 868 тисяч гривень”, — зазначають правоохоронці.

Директорці музею оголосили підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Їй загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що ​​директора Департаменту КМДА судитимуть за розтрату 1 млн грн на відновленні тротуару.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 09 квітня 2024
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