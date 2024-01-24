​​Директора Департаменту КМДА судитимуть за розтрату 1 млн грн на відновленні тротуару

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА обвинувачується у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні. Київська міська прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт стосовно посадовця.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Обвинувачений забезпечив підконтрольному товариству перемогу у тендері на будівництво водопроводу для підключення житлових будинків, розташованих на вулиці Зрошувальній, а також дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ».

Згідно укладеного договору підрядник також мав виконати роботи з відновлення тротуарів та автодороги на цій же вулиці після підключення водопроводу.

«Обвинувачений, розуміючи, що роботи з відновлення тротуарів та автодороги не виконані в повному обсязі, підписав офіційні документи, які стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів. За висновком експертизи, вартість невиконаних робіт становить близько 1 млн гривень», — йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Наразі розслідування завершили й справу передали до суду. Директора департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА обвинувачують у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Йому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що викрито ще одне розкрадання коштів під час будівництва Подільського мосту : йдеться про 24 млн гривень.

Фото: Київська міська прокуратура, з відкритих джерел