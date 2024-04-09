Ремонт “синьої гілки” метро обійдеться у майже 400 мільйонів – це половина резервного фонду Києва

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Анна Григораш
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На ремонт перегону між “Деміївською” і “Либідською” з резервного фонду Києва на 2024 рік виділять 393 мільйони гривень, що складає його половину.

Про це повідомив депутат Київради Олександр Тимченко.

Перегін між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили у грудні 2023 року. Це було зроблено з міркувань безпеки пасажирів – у тунелі виявили розгерметизацію, що призвело до підтоплення.

“Нарешті стало відомо у скільки нам обійдеться аварія тунелю першої колії перегону між станціями "Деміївська" – "Либідська". 393 547 021 грн – це майже половина резервного фонду м. Києва на 2024 рік (який складає 836 416 567 грн)”, – написав Тимченко.

За його словами, гроші для КП "Київський метрополітен" виділяють саме із резервного фонду міста згідно з розпорядженням №281 Київської міської військової адміністрації від 1 квітня 2024 року.

20 березня 2024 року мер Віталій Кличко заявив, що роботи між станціями “Либідська” і “Диміївська” виконано на 40%. Також влада заявляла, що тунель між цими станціями відремонтують до кінця літа.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 09 квітня 2024
транспорт Київський метрополітен Либідська Деміївка
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