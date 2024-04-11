В Українці під Києвом перебої з водою і світлом після атаки на Трипільську ТЕС

Після ракетної атаки на Трипільську ТЕС в місті Українка Київської області спостерігаються перебої з електроенергією та водою.

Про це Суспільному розповів перший заступник міського голови Українки Григорій Ткаченко.

11 квітня росіяни фактично знищили Трипільську ТЕС , внаслідок чого були знеструмлені об'єкти інфраструктури, що відповідають за життєзабезпечення міста. Їх під'єднали до генераторів, а воду та електроенергію містянам подаватимуть за графіком.

Яка ситуація з водою і світлом в Українці

Черга у бювет за водою в Українці

За словами Ткаченка, станом на 11 квітня місто і громада мають проблеми з водозабором знеструмлення водозабірної станції. Очисні споруди працюють у звичайному режимі. Станція, яка забезпечує містян питною водою, працює від генератора.

В Українці запровадили тимчасові графіки водопостачання:

з 12:00 до 14:00 подається вода на місто,

з 14:00 до 18:00 припиняється водопостачання,

з 18:00 до 21:00 у споживачів буде вода,

з 21:00 до 06.00 водопостачання відключать.

В Українці є два бювети, вдень у четвер до них спостерігалися черги містян. Генератори забезпечені пальним, запевнив Ткаченко.

За його словами, нині є попередження від енергетиків про тимчасове обмеження електропостачання на промзону і місто. Конкретний графіків поки немає, мешканців поінформують, якщо вони з'являться.

Перший заступник міського голови додав, що об'єкти соціальної сфери і житлові будинки, за необхідністю, забезпечені генераторами. Водночас міська влада вирішила відключити ліфти у багатоповерхівках.

Яка ситуація зі світлом у Київській області

Через знищення Трипільської ТЕС система втратила частину потужності. Поки що в "Укренерго" сподіваються , що обмеження споживання електроенергії вводити не доведеться.

Водночас у компанії закликали українців зменшити споживання електроенергії з 19:00 до 22:00, оскільки енергосистема може безпечно працювати тільки якщо споживання електрики дорівнює її виробництву

Що відомо про ракетний удар по Трипільській ТЕС

Зранку 11 квітня росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на енергооб‘єкти України.

Внаслідок удару було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, заявили у ПАТ "Центренерго".

Пізніше військовий портал Defense Express з посиланням на джерела повідомив, що для обстрілу Трипільської ТЕС російські окупанти могли використати нові крилаті ракети X-69, уламки якої знайшли на місці удару.

За даними Defense Express, дальність пуску ракети X-69 становить 400 кілометрів (раніше йшлося про максимальну дальність пусків аналогічних ракет у 300 кілометрів).