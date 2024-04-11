В "Укренерго" розповіли чи будуть відключення світла після знищення Трипільської ТЕС

Через знищення Трипільської ТЕС система втратила частину потужності. Поки що в "Укренерго" сподіваються, що обмеження споживання електроенергії вводити не доведеться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.

"Втрата Трипільської ТЕС, як і будь-якого великого об'єкта генерації, позитивно не позначиться на енергобалансі країни. Це означає, що в пікові години доби у нас буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання", - зазначили у компанії.

На даний момент працюють сонячні електростанції, в системі профіциту є невеликий експорт. На вечірній максимум - з 19.00 до 22.00 - можливий незначний дефіцит електроенергії.

"Сонце сяде, внутрішньої потужності недостатньо, імпорту в необхідних обсягах немає. На українському ринку ціни нижчі, ніж на європейському. Відповідно доведеться брати аварійну допомогу, якщо сусіди зможуть нам її надати", - заявили в "Укренерго".

У разі потреби обмежень споживання у компанії обіцяють повідомити заздалегідь, але поки планують пройти вечір без них.

Раніше ми писали, що через масовану ракетну атаку росіян у ніч на 11 квітня повністю зруйнована Трипільська ТЕС.

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