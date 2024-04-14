Міст-хвиля на Оболоні майже готовий: коли відкриють об’єкт

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Наталія Габрух
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Будівництво пішохідно-прогулянкового мосту, що поєднає парк “Наталка” та Оболонський острів добігає кінця.

Про це повідомив інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин.

“Вже майже повністю влаштували прохідну частину з плит. Мостова споруда повністю спирається на постійні опори. Незабаром будуть прибрані рештки тимчасових конструкцій. В основі зроблені переходи з мосту на обидва береги Оболонської затоки”, — розповів Павло Авдокушин.

За його словами, відкриття мосту заплановано на День Києва наприкінці травня 2024 року.

Як відомо, міст виготовляли із металу з «Азовсталі». Він складається з п’яти хвиль. Його довжина — 160 метрів, а ширина — 4 метри.

Міст буде підсвічуватись різними кольорами. Окрім того, на ньому вмикатиметься музика, коли на мосту збереться певна кількість людей.

Раніше ми писали, як зараз виглядає міст-хвиля, який будують на Оболоні: фото.

Фото: скриншот з відео Павла Авдокушина

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Опубліковано: 14 квітня 2024
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