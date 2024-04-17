В лісопаркових зонах Києва запрацювали велопатрулі: де саме

У лісопаркових зонах Києва запрацювали велопатрулі від "Муніципальної охорони". Їх запустили в тестовому режимі для забезпечення правопорядку.

Про це повідомляють в КО “Муніципальна охорона”.

Зазначається, що велопатрулі вже запрацювали на Трухановому острові та у Парку Партизанської слави.

“Ми вивчаємо свій досвід і оцінку киян, яким присутність співробітників Муніципальної охорони на великих лісопаркових територіях надає впевненості у своїй безпеці. Якщо ми переконаємося, що наші інновації ефективні, розглядатиме питання щодо збільшення числа велопатрулів у великих парках столиці”, – зазначив директор КО “Муніципальна Охорона” Сергій Чернишев.

Раніше ми писали, що у Протасовому Яру створили Алею пам’яті.

Фото: КО “Муніципальна охорона”