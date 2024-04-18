У 2024 році у Львові відремонтують понад 100 балконів за 9,5 млн гривень

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Ірина Маймур
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Цьогоріч у Львові відремонтують 102 балкони на загальну суму 9,5 млн гривень.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Йдеться про 93 індивідуальних балкони та 9 балконів загального користування в будинках, що не є пам’ятками історії чи архітектури.

Балкони відновлюватимуть у межах програми співфінансування: 80 % коштів платить місто, а 20 % — мешканці. За цією програмою у 2023 році відремонтували 49 балконів, з яких — 40 індивідуальних балконів та 9 загального користування.

На 25 балконах уже тривають ремонтні роботи. У середньому ремонт одного балкону коштує 60–100 тис. гривень.

Раніше ми писали, що в Києві збільшать штрафи за надбудовані балкони на історичних памʼятках.

Фото ілюстративне: Роман Балук/ЛМР

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Опубліковано: 18 квітня 2024
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