У Києві паркування знову стане платним

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Валерія Гуржий
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У понеділок, 22 квітня, у Києві відновиться оплата за паркування.

Про це повідомили у "Київ Цифровий".

Паркування на муніципальних паркінгах буде платним в будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілодобово в суботу та неділю - паркування безкоштовне.

У додатку "Київ Цифровий" можна дозволити сповіщення в налаштуваннях телефона та перевіряти їх підключення у розділі "Сповіщення" в профілі, тоді щогодини буде приходити нагадування про активне паркування. Якщо забудете завершити його, о 22:00 паркування зупиниться автоматично.

"Якщо не покладаєтеся на сповіщення або залишаєте авто на паркінгу після 22:00, радше встановити автоматичне завершення паркування. Щойно почнете паркування в застосунку, натисніть на позначку "годинника" та вибирайте, о котрій зупинити", - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, у серпні 2022 цього року Шостий апеляційний адміністративний суд Києва визнав незаконним платне паркування у Києві. На період тривання судового процесу парковка у столиці була тимчасово безоплатна.

13 жовтня 2023 року тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві знову завищені. Штраф за два повторних порушення "Київтранспарксервіс" конкурентного законодавства 6,6 млн грн.

А з 21 лютого у Києві діяло безкоштовне паркування, поки столична влада не затвердить нові тарифи.

Фото: Unsplash\Waldemar

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Опубліковано: 18 квітня 2024
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