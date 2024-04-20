Петиція про створення рекреаційного парку Юрковиця на Подолі набрала голоси

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Ірина Маймур
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Петиція на сайті Київради про створення рекреаційного парку на Юрковиці набрала необхідну кількість підписів.

Її зареєстрував військовослужбовець ЗСУ Сергій Литвяк.

Він зазначав, що в історичному центрі Києва між пагорбами Щекавиця та Юрковиця є зона зеленого оазису зі ставками площею 20 га.

“Забудова на місці історичної археологічної пам’ятки часів Київської Русі “Кирилівська Стоянка” поряд із промзоною – немислима, має бути хоч один великий Парк на Подолі”, – написав автор петиції.

Військовий просить змінити цільове призначення ділянки на “рекреаційну зону”, щоби захистити її від забудов, а також об’єднати її з майбутнім ландшафтним заказником місцевого знання “Гора Юрковиця”, що розташований на сусідній ділянці.

Також закликає “звільнити ділянку, захоплену без договору ТОВ “Керамблоки-Інвест” і зобов’язати власника будівлі колишнього пивзаводу Ріхерта на вулиці Кирилівській, 35, виконати умови охоронного договору – реставрувати пам’ятку, або повернути її громаді.

Раніше ми писали, що кияни закликають внести броварню на пивзаводі Ріхерта до пам’яток Києва.

Фото: Київська міська рада

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Опубліковано: 20 квітня 2024
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