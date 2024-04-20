Петиція про створення рекреаційного парку Юрковиця на Подолі набрала голоси
Петиція на сайті Київради про створення рекреаційного парку на Юрковиці набрала необхідну кількість підписів.
Її зареєстрував військовослужбовець ЗСУ Сергій Литвяк.
Він зазначав, що в історичному центрі Києва між пагорбами Щекавиця та Юрковиця є зона зеленого оазису зі ставками площею 20 га.
“Забудова на місці історичної археологічної пам’ятки часів Київської Русі “Кирилівська Стоянка” поряд із промзоною – немислима, має бути хоч один великий Парк на Подолі”, – написав автор петиції.
Військовий просить змінити цільове призначення ділянки на “рекреаційну зону”, щоби захистити її від забудов, а також об’єднати її з майбутнім ландшафтним заказником місцевого знання “Гора Юрковиця”, що розташований на сусідній ділянці.
Також закликає “звільнити ділянку, захоплену без договору ТОВ “Керамблоки-Інвест” і зобов’язати власника будівлі колишнього пивзаводу Ріхерта на вулиці Кирилівській, 35, виконати умови охоронного договору – реставрувати пам’ятку, або повернути її громаді.
Раніше ми писали, що кияни закликають внести броварню на пивзаводі Ріхерта до пам’яток Києва.
Фото: Київська міська рада