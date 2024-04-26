На Оболоні під час демонтажу МАФів понівечили газони: фото
Під час демонтажу МАФів на проспекті Володимира Івасюка комунальники знищили газони та забруднили землею доріжки.
Про це повідомили у телеграм-спільноті "Життя Оболонь Київ”.
Транспорт їздив просто по газону. Там знищили траву, а лишилися тільки сліди від шин.
Місцеві жителі закликають комунальників відновити газони.
“Після демонтажу Мафів по просп. Івасюка очікуємо на оперативне відновлення благоустрою!”, — пишуть у спільноті.
Раніше ми писали, що на проспекті Володимира Івасюка розпочали демонтаж 50 МАФів. На звільненому місці облаштують тротуари та велодоріжки.
Фото: "Життя Оболонь Київ”
Опубліковано: 26 квітня 2024
В Україні визначили найкращих роботодавців 2024 року: хто потрапив у трійку У КМДА відмовилися вносити садибу Зеленських до переліку об'єктів культурної спадщини Де відпочити в Україні: 7 місць, куди поїхати навесні Колишню Арки дружби народів не будуть демонтовувати, а простір навколо неї отримає нову концепцію