На Оболоні під час демонтажу МАФів понівечили газони: фото

Під час демонтажу МАФів на проспекті Володимира Івасюка комунальники знищили газони та забруднили землею доріжки.

Про це повідомили у телеграм-спільноті "Життя Оболонь Київ”.

Транспорт їздив просто по газону. Там знищили траву, а лишилися тільки сліди від шин.

Місцеві жителі закликають комунальників відновити газони.

“Після демонтажу Мафів по просп. Івасюка очікуємо на оперативне відновлення благоустрою!”, — пишуть у спільноті.

Раніше ми писали, що на проспекті Володимира Івасюка розпочали демонтаж 50 МАФів. На звільненому місці облаштують тротуари та велодоріжки.

Фото: "Життя Оболонь Київ”