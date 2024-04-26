На Оболоні під час демонтажу МАФів понівечили газони: фото

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Ірина Маймур
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Під час демонтажу МАФів на проспекті Володимира Івасюка комунальники знищили газони та забруднили землею доріжки.

Про це повідомили у телеграм-спільноті "Життя Оболонь Київ”.

Транспорт їздив просто по газону. Там знищили траву, а лишилися тільки сліди від шин.

Місцеві жителі закликають комунальників відновити газони.

“Після демонтажу Мафів по просп. Івасюка очікуємо на оперативне відновлення благоустрою!”, — пишуть у спільноті.

Раніше ми писали, що на проспекті Володимира Івасюка розпочали демонтаж 50 МАФів. На звільненому місці облаштують тротуари та велодоріжки.

Фото: "Життя Оболонь Київ”

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Опубліковано: 26 квітня 2024
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