На будівництво метро на Виноградар виділять ще 14 млрд гривень

КП “Київський метрополітен” оголосило тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Очікувана вартість закупівлі становить майже 14 млрд гривень. Прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024 року.

Наразі на об’єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів від станції “Мостицька” до станції “Сирець”. Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла, частково збудовані двоярусні тунелі тощо.

У КМДА нагадали, що у грудні 2023 року КП “Київський метрополітен” у судовому порядку розірвав договір з АТ “Київметробуд” через незадовільні терміни виконання робіт.

Фото: з відкритих джерел