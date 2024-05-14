На Лук’янівці хочуть знести кіоск культурного центру "Міський театр"

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Ірина Маймур
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У Києві хочуть демонтувати кіоск культурного центру "Міський театр". Він розташований по вулиці Січових Стрільців, 44.

Про це повідомив засновник "Міського театру" Дмитро Левицький.

За його словами, демонтаж може бути пов'язаний із відкриттям медичної клініки.

"Коли я говорив з одним робітником нової клініки, він казав, що ми загороджуємо їм проїзд на паркінг. Вперше чую про якусь парковку тут", — повідомив Левицький.

Команда "Міського театру" звернулася до мера Києва Віталія Кличка щодо збереження кіоску та попросила підтримки у соцмережах.

17 травня о 12:00 "Міський театр" організовує зустріч на захист кіоску. Там хочуть зібрати підписи під колективним зверненням до мера та директора Департаменту територіального контролю Києва.

Нагадаємо, що кіоск “Міського театру” відкрили у травні 2023 року. Там займаються дослідженням міста через аудіопрогулянки, а також проводять різноманітні культурні заходи, зокрема виставки і вистави.

Фото: Дмитро Левицький; “Міський театр”; Олександр Манукянс

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Опубліковано: 14 травня 2024
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