У Києві оцифрують будинок Терещенків, аби відновити його у випадку пошкодження

У Києві планують оцифрувати будинок Терещенків, щоб у випадку його пошкодження мати можливість відновити пам’ятку.

Про це повідомила директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова, пише "Київ 24".

"У нас є можливість оцифрування певних пам’яток, щоб ми мали можливість їх зберегти, та у випадку, якщо уламки впадуть на пам’ятку, ми мали можливість відновити об’єкт", - заявила Соловйова.

Для цього департамент вже підписав меморандум з ГО “Україна Інкогніта”, яка відцифрувала церкву Спаса на Берестові.

Раніше ми писали, що садибу Терещенків повернули до комунальної власності територіальної громади Києва після чого вирішили реставрувати історичну пам’ятку.