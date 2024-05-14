У Києві оцифрують будинок Терещенків, аби відновити його у випадку пошкодження
У Києві планують оцифрувати будинок Терещенків, щоб у випадку його пошкодження мати можливість відновити пам’ятку.
Про це повідомила директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова, пише "Київ 24".
"У нас є можливість оцифрування певних пам’яток, щоб ми мали можливість їх зберегти, та у випадку, якщо уламки впадуть на пам’ятку, ми мали можливість відновити об’єкт", - заявила Соловйова.
Для цього департамент вже підписав меморандум з ГО “Україна Інкогніта”, яка відцифрувала церкву Спаса на Берестові.
Раніше ми писали, що садибу Терещенків повернули до комунальної власності територіальної громади Києва після чого вирішили реставрувати історичну пам’ятку.
Фото: Київ Фото
Опубліковано: 14 травня 2024
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