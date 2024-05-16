На проспекті Бажана висадили декоративні луки замість газонів: фото

Комунальники засіяли на проспекті Бажана декоративні луки — ділянки без скошування.

Про це повідомили в Дарницькій РДА.

“Засіяна різнотрав’ям ділянка по просп. М.Бажана допоможе зберігати воду в ґрунті та забезпечувати стійкий рівень вологості для інших рослин. Також зменшити забруднення повітря і зберегти біорізноманіття, створюючи природні місця для проживання різних комах”, — йдеться в повідомленні.

Такі рослини менш вибагливі в догляді: луки потрібно скошувати лише раз на рік.

Раніше ми писали, що кияни створили п етицію з вимогою не скошувати газони на прибудинкових територіях. Наразі вона набрала майже 5 тисяч голосів.

Фото: Дарницька РДА