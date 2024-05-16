На проспекті Бажана висадили декоративні луки замість газонів: фото
Комунальники засіяли на проспекті Бажана декоративні луки — ділянки без скошування.
Про це повідомили в Дарницькій РДА.
“Засіяна різнотрав’ям ділянка по просп. М.Бажана допоможе зберігати воду в ґрунті та забезпечувати стійкий рівень вологості для інших рослин. Також зменшити забруднення повітря і зберегти біорізноманіття, створюючи природні місця для проживання різних комах”, — йдеться в повідомленні.
Такі рослини менш вибагливі в догляді: луки потрібно скошувати лише раз на рік.
Раніше ми писали, що кияни створили петицію з вимогою не скошувати газони на прибудинкових територіях. Наразі вона набрала майже 5 тисяч голосів.
Фото: Дарницька РДА
Опубліковано: 16 травня 2024
На Гончара відкрили чарочну “Водограй” із шотами й авторськими настоянками У Києві презентували новий пасажирський автобус українського виробництва: який вигляд він має У Києві тролейбуси частково замінять на автобуси у випадку відключення світла По всій Україні запровадили графіки погодинних відключень світла