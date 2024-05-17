Біля Десятинної церкви демонтували незаконний "храм-МАФ"

17 травня у Києві демонтували "храм-МАФ", який всупереч законодавству самочинно звела релігійна громада УПЦ МП біля Десятинної церкви.

Про це повідомляє "Медіацентр Україна".

"Храм-МАФ" розташовувався на території Національного музею історії України в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра". За документами це були три кіоски по 20 м кв, звідки зʼявилася назва "храм-МАФ".

У музеї на звільненій території планують проводити просвітницькі заходи і дитячі програми, які будуть присвяченими як давньому минулому, так і сучасній історії України. Також у майбутньому плануються археологічні дослідження ділянок, що досі не були вивчені або не стали експозиційними обʼєктами.

Зведення споруди відбулось з порушенням законодавства, без археологічного обстеження та дозволу Інституту археології НАНУ, а також без дозволів Міністерства культури та інформаційної політики. Крім того, в експлуатацію будівля у встановленому порядку так і не була введена.

Раніше ми писали, що 9 квітня Національний музей історії України відкрив збір на демонтаж незаконно збудованої на його території “церкви-МАФу”.

Нагадаємо, що споруду мали знести ще у 2023 році, коли Північний апеляційний господарський суд зобов'язав демонтувати “храм-МАФ”. Демонтувати споруду мали “коштом особи, яка допустила правопорушення”.

Попередній кошторис робіт з демонтажу та вивезення сміття нараховував 772 тисячі гривень. Менш ніж за добу українці зібрали необхідну суму.

Після чого волонтерська спільнота Repair Together заявила, що безкоштовно демонтує незаконну “церкву-МАФ” біля Десятинної церкви.

Фото: Stas Kozljuk\Facebook, Національний музей історії України