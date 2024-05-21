У Києві запрацювали електронні черги до ТЦК

У ТЦК Києва запрацювали електронні черги для оновлення облікових даних.

Про це в етері КИЇВ24 розповіли військовозобов’язані.

Щоб записатися до електронної черги, необхідно перейти за посиланням і виконати такі дії:

вибрати ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації;

ввести ваші персональні дані для запису;

підтвердити номер телефону;

отримати повідомлення з датою та часом вашого візиту.

Військовозобов’язані можуть оновити дані не лише в ТЦК, а й через застосунок “Резерв+” чи у ЦНАП.

ЦНАП

Для оновлення облікових даних у ЦНАП із собою треба мати лише паспорт, ІПН і мобільний телефон.

Адміністратор внесе дані в електронну систему, а інформація автоматично підтягнеться в реєстр “Оберіг”. Після цього людина, яка оновила дані, отримає витяг із печаткою та підписом адміністратора про актуалізацію даних.

“Резерв+”

Щоб не стояти у чергах до ТЦК та ЦНАПів, можна скористатися застосунком “Резерв+”.

З 18 червня у застосунку з'явиться можливість згенерувати QR-код, який матиме таку саму юридичну силу, як і військово-обліковий документ, повідомляє LIGA.net.

Посадові особи зможуть миттєво отримати інформацію про статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста з реєстру "Оберіг". Перевіряти це зможуть зазначені в законі ТЦК та поліція.