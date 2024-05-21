У Києві запрацювали електронні черги до ТЦК
У ТЦК Києва запрацювали електронні черги для оновлення облікових даних.
Про це в етері КИЇВ24 розповіли військовозобов’язані.
Щоб записатися до електронної черги, необхідно перейти за посиланням і виконати такі дії:
- вибрати ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації;
- ввести ваші персональні дані для запису;
- підтвердити номер телефону;
- отримати повідомлення з датою та часом вашого візиту.
Військовозобов’язані можуть оновити дані не лише в ТЦК, а й через застосунок “Резерв+” чи у ЦНАП.
ЦНАП
Для оновлення облікових даних у ЦНАП із собою треба мати лише паспорт, ІПН і мобільний телефон.
Адміністратор внесе дані в електронну систему, а інформація автоматично підтягнеться в реєстр “Оберіг”. Після цього людина, яка оновила дані, отримає витяг із печаткою та підписом адміністратора про актуалізацію даних.
“Резерв+”
Щоб не стояти у чергах до ТЦК та ЦНАПів, можна скористатися застосунком “Резерв+”.
З 18 червня у застосунку з'явиться можливість згенерувати QR-код, який матиме таку саму юридичну силу, як і військово-обліковий документ, повідомляє LIGA.net.
Посадові особи зможуть миттєво отримати інформацію про статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста з реєстру "Оберіг". Перевіряти це зможуть зазначені в законі ТЦК та поліція.
Фото: Yan Dobronosov/Facebook