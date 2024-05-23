Київські Золоті ворота та інші пам’ятки України відтворили з Lego

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Ірина Маймур
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UNITED24 і Lego Creators створили нові конструктори, присвячені українським памʼяткам.

Це київські Золоті ворота, бахчисарайський Ханський палац, Підгорецький замок, Одеський національний академічний театр опери та балету і Миколаївська астрономічна обсерваторія.

Над проєктом працювали творці з чотирьох країн: Ерік Лоу та Марк Сегеді зі США, Даніель Зайдль з Німеччини, Мацей Коцот із Польщі та Олександр Єрмолаєв з України.

Конструктори неможливо купити. Натомість їх можна виграти за внесок від 24 доларів на відбудову Великокостромської гімназії в Дніпропетровській області, куди 11 жовтня 2022 року влучила російська ракета. Всього розіграють 15 конструкторів – по три кожного виду.

Збір триватиме з 20 травня по 20 червня.

Раніше ми писали, що в першій частині проєкту #LEGOwithUKRAINE були представлені київська “Батьківщина-мати”, маріупольська водонапірна вежа та кримське Ластівчине гніздо. Їх створили Артур Самков із Польщі, Максим Мітякін з України та Євген Тонєв зі США.

Фото: UNITED24

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Опубліковано: 23 травня 2024
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