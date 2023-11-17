UNITED24 і Lego Creators створили благодійні конструктори, присвячені українським памʼяткам

Фандрейзингова платформа UNITED24 у співпраці з LEGO Creators запустили ініціативу #LEGOwithUKRAINE. У її межах створили благодійні конструктори, присвячені українським памʼяткам.

У першій частині проєкту представлені київська «Батьківщина-мати», маріупольська водонапірна вежа та кримське Ластівчине гніздо. Їх створили Артур Самков із Польщі, Максим Мітякін з України та Євген Тонєв зі США.

Конструктори випустили в пʼятьох примірниках кожен. Їх розіграють серед тих, хто до 28 листопада 2023 року пожертвує від 24$ на відбудову України. Усі зібрані кошти надходитимуть на платформу UNITED24.

Мета #LEGOwithUKRAINE — розказати світові про архітектурну спадщину України та допомогти у відбудові країни.

Наступні моделі планують випустити навесні 2024 року.

Раніше ми писали, що Brickmania Toys випустить мініфігурку Володимира Зеленського.

Фото: UNITED24