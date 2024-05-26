Консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА відхилила історичну довідку на статус памʼятки для фундаментів палацу Розумовського, 1790 року.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

За словами учасника консультативної ради, довідка не відповідає новому порядку обліку памʼяток та має суттєві недоліки.

Зокрема, однією з пропозицій її доопрацювання — було звернення в Український інститут національної пам'яті щодо ролі і значення Кирила Розумовського в історії України.

Водночас на думку автора довідки, професора археології Тимура Бобровського, такі посилання на порядок є маніпуляцією з метою ненадання статусу унікальному обʼєкту.

У своєму виступі дослідник також зауважив, що довідка була подана ще минулого місяця і жодних нарікань щодо її форми чи змісту у головного памяткоохоронного органу міста не було.

Нагадаємо, що в березні 2024 року ТОВ “Собі” під виглядом “капітального ремонту” почало самовільний демонтаж будівлі Інженерних служб Київської фортеці, 1853 року. Під час будівельних робіт було зруйновано частину 171-річної будівлі та розпочато нове будівництво.

Національна поліція зупинила роботи, активісти написали відповідні заяви. Однак, попри це, забудовник почав заливати фундаменти палацу Розумовського бетоном.

“Територія знаходиться в межах буферної охоронної зони об’єкту ЮНЕСКО “Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра” — нове будівництво тут заборонене законом”, — зазначає Дмитро Перов.

Фото: Дмитро Перов