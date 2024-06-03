Тендер на будівництво метро на Виноградар призупинили через скаргу

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Наталія Габрух
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Тендер на продовження робіт із будівництва метро на Виноградар призупинили через скаргу одного з учасників торгів до Антимонопольного комітету.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Скаргу на умови, прописані у тендерній документації, подала компанія “Міськбудінвест”. Там вважають, що тендерна документація обмежує конкуренцію серед учасників, через що фірма не може прийняти участь в аукціоні.

У “Міськбудінвест” вказують, що до головного інженера столична підземка висуває некоректні вимоги. Йдеться про наявність у нього допуску до робіт в електроустановках напругою до та понад 1000 В, хоча головний інженер зазвичай цим не займається.

Крім цього, у зауваженнях до тендерної документації вказується, що замовник вимагає забезпечити виконання договору про закупівлю у розмірі 5% від вартості договору у вигляді банківської гарантії, що становить занадто велику суму.

А також “Міськбудінвест” заявляє, що назва тендеру в оголошенні та документації відрізняється від назви у проєкті договору. Внаслідок цього казначейство може не пропустити оплату.

Пошук підрядника для виконання робіт призупинили до отримання висновків від Антимонопольного комітету щодо умов тендерної документації.

Тендер на продовження робіт з будівництва метро на Виноградар київський метрополітен оголосив в середині травня. Очікувана вартість закупівлі становить майже 14 млрд гривень, хоча спочатку вартість ділянки оцінювали у 6,3 мільярда гривень.

Фото: Getty Images

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Опубліковано: 03 червня 2024
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