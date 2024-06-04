ДБР проводить обшуки у будівлі КМДА та у заступника Кличка

Державне бюро розслідувань 4 червня, ймовірно, прийшло з обшуками до будівлі Київської міської державної адміністрації та до заступника Віталія Кличка Костянтина Усова.

Про це пише "Українська правда".

"Слідчі дії стосуються фактів вимагання посадовцем на системній основі неправомірної винагороди у одного з перевізників столиці", - пише видання.

Раніше ми писали, що у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, КК "Київавтодор" та у підрядників проходили обшуки у справі про розкрадання грошей на будівництві Дегтярівського шляхопроводу.

Фото: kmr.gov.ua