В одному із департаментів КМДА проходять обшуки у справі про розкрадання грошей на будівництві Дегтярівського шляхопроводу

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, КК "Київавтодор" та у підрядників проходять обшуки у справі про розкрадання грошей на будівництві Дегтярівського шляхопроводу.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Загалом обшуки проходять за 8 адресами.

Раніше ми писали, що 30 вересня на Шулявці під час ремонтних робіт впали декілька прольотів Дегтярівського мосту.

Після чого, прокуратура розпочала кримінальне провадження через обвал декількох прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці.

Повідомлялося, що всі наслідки обвалу Дегтярівського мосту ліквідує виконавець робіт «Ростдорстрой» власним коштом, а вартість реконструкції не збільшиться.