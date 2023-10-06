В одному із департаментів КМДА проходять обшуки у справі про розкрадання грошей на будівництві Дегтярівського шляхопроводу

458
Валерія Гуржий
share share

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, КК "Київавтодор" та у підрядників проходять обшуки у справі про розкрадання грошей на будівництві Дегтярівського шляхопроводу.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Загалом обшуки проходять за 8 адресами.

Раніше ми писали, що 30 вересня на Шулявці під час ремонтних робіт впали декілька прольотів Дегтярівського мосту.

Після чого, прокуратура розпочала кримінальне провадження через обвал декількох прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці.

Повідомлялося, що всі наслідки обвалу Дегтярівського мосту ліквідує виконавець робіт «Ростдорстрой» власним коштом, а вартість реконструкції не збільшиться.

Фото: Павло Авдокушин

Опубліковано: 06 жовтня 2023
share share
У Львові облаштували вуличну галерею із роботами сучасних українських скульпторів У Львові облаштували вуличну галерею із роботами сучасних українських скульпторів Стало відомо, яка кав'ярня відкриється на Центральному вокзалі Києва замість One Love Coffee Стало відомо, яка кав'ярня відкриється на Центральному вокзалі Києва замість One Love Coffee Працюють без вікон: кафе "Крендель" у Харкові продовжило роботу після ракетної атаки Працюють без вікон: кафе "Крендель" у Харкові продовжило роботу після ракетної атаки Суд арештував пам'ятку на Рейтарській та заборонив проведення робіт Суд арештував пам'ятку на Рейтарській та заборонив проведення робіт Швейцарія платитиме українським біженцям до 4 тисяч євро за повернення додому Швейцарія платитиме українським біженцям до 4 тисяч євро за повернення додому Державну частку ТРЦ Ocean Plaza продадуть на аукціоні Державну частку ТРЦ Ocean Plaza продадуть на аукціоні На Оболоні намалювали нові мурали На Оболоні намалювали нові мурали У Києві скоро запрацює ізраїльська система оповіщення про ракети: Що вона вміє У Києві скоро запрацює ізраїльська система оповіщення про ракети: Що вона вміє
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.