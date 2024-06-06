На Позняках встановили парклет: як він виглядає

У Дарницькому районі Києва з’явився новий парклет. Простір з зеленими насадженнями облаштували на перехресті вулиць. Драгоманова та Анни Ахматової.

Про це повідомили у Дарницькій РДА.

Там зазначили, що виготовлення та облаштування парклетів відбувається без залучення додаткових бюджетних коштів виключно силами озеленювачів.

До того ж парклети створили з урахуванням вимог безбар’єрності.

Нагадаємо, що нещодавно встановили парклет біля станції метро “Політехнічний інститут”. Однак ця ініціатива КМДА виявилася невдалою. Активісти зауважили, що парклет встановили в зоні, яка до цього “належала” пішоходам. Водії тут не паркувались. Окрім того, парклет поставили в місці, яке не затіняють дерева. Тому тут буде некомфортно відпочивати та проводити вільний час.

Натомість пізніше Київзеленбуд прокоментував, що парклет біля Політеху готовий лише на 1/3 і просить не оцінювати незавершену роботу.

Фото: Дарницька РДА