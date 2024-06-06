На Позняках встановили парклет: як він виглядає

1779
Ірина Маймур
share share

У Дарницькому районі Києва з’явився новий парклет. Простір з зеленими насадженнями облаштували на перехресті вулиць. Драгоманова та Анни Ахматової.

Про це повідомили у Дарницькій РДА.

Там зазначили, що виготовлення та облаштування парклетів відбувається без залучення додаткових бюджетних коштів виключно силами озеленювачів.

До того ж парклети створили з урахуванням вимог безбар’єрності.

Нагадаємо, що нещодавно встановили парклет біля станції метро “Політехнічний інститут”. Однак ця ініціатива КМДА виявилася невдалою. Активісти зауважили, що парклет встановили в зоні, яка до цього “належала” пішоходам. Водії тут не паркувались. Окрім того, парклет поставили в місці, яке не затіняють дерева. Тому тут буде некомфортно відпочивати та проводити вільний час.

Натомість пізніше Київзеленбуд прокоментував, що парклет біля Політеху готовий лише на 1/3 і просить не оцінювати незавершену роботу.

Фото: Дарницька РДА

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 06 червня 2024
share share
В Ірпені відкрили безоплатний мультифункціональний центр для дітей: що там є В Ірпені відкрили безоплатний мультифункціональний центр для дітей: що там є Французький митець JR створив інсталяцію на фасаді психлікарні імені Павлова: фото Французький митець JR створив інсталяцію на фасаді психлікарні імені Павлова: фото Молода картопля зі смаженим песто — італійський рецепт від Марко Черветті Молода картопля зі смаженим песто — італійський рецепт від Марко Черветті Дивіться, який вигляд має демонтований тунель метро під Либідською площею Дивіться, який вигляд має демонтований тунель метро під Либідською площею
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.