У Києві половину світлофорів забезпечать резервним живленням

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Ірина Маймур
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Сьогодні 36% світлофорів Києва забезпечені резервним живленням. До кінця року мають підключити уже 58%.

Про це повідомили в КП "Центр організації дорожнього руху".

Зазначається, що наразі на балансі перебуває 733 світлофори. Шафами резервного живлення оснащена понад третина з них — 267. Вони розташовані на складних перехрестях із високою інтенсивністю руху.

Облаштовувати шафи резервного живлення почали у 2018 році. До початку повномасштабної війни в Києві встановили 225 шаф резервного живлення з ємністю до 3-х годин. Вони забезпечували роботу світлофорів на час аварій і ремонтних робіт електромережі.

У 2023 році закупили і встановили 44 шафи резервного живлення із сучасними акумуляторними батареями LiFePO4. При повному заряді вони забезпечують роботу світлофорних об’єктів до 24 годин. Такими шафами облаштовані критично важливі перехрестя і транспортні розв’язки в одному рівні з високими транспортно-пішохідними потоками.

Наразі Київрада вирішила виділити додаткові кошти, зокрема на придбання додаткових шаф резервного живлення нового типу.

Фото: “Вечірній Київ”

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Опубліковано: 14 червня 2024
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