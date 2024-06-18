У ЖК Республіка збудують школу за проєктом archimatika: як вона виглядатиме

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Наталія Габрух
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В ЖК Республіка розпочнуть будівництво нової середньої школи. Проєктуванням займалася українська архітектурна компанія archimatika.

Про це пише Pragmatika.media.

“Це найбільша та, можливо, найскладніша школа, яку ми коли-небудь проєктували та реалізовували. У ЖК Республіка вже є початкова школа та садочок. Наступним логічним кроком стала середня школа”, – зазначають у компанії archimatika.

Освітній процес у школі проходитиме за системою STEАM. Це означає, що для навчання необхідно більше невеликих класів, так як система передбачає поділ учнів на маленькі підгрупи. Це відобразилося на плануванні будівлі.

Школа складатиметься з чотирьох відділених навчальних блоків: дитячого садочка, початкової школи, середньої школи та старшої школи, що будуть будуватися почергово.

Загальна площа будівлі складе майже 25 тис. кв.м. Всі блоки буде об’єднано великим центральним атріумом 80×18 м без жодної колони, з амфітеатром по центру.

Також у школі побудують укриття площею 4 028 квадратних метрів, яке буде здатне вмістити всіх дітей та персонал на 48 годин.

Раніше ми писали, що 85% жителів Respublika Park і “Файна Таун” не виїжджають за межі ЖК.

Фото: archimatika

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Опубліковано: 18 червня 2024
ЖК Республіка
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