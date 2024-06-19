У Києві створили графіті на честь полеглих воїнів “Азову”: фото

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Анна Григораш
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Біля Пішохідного мосту у Києві, в районі Поштової площі, з'явився мурал, присвячений полеглим бійцям полку “Азов”.

До створення муралу долучилися волонтери obolon_nets, які плетуть сітки для військових.

“Цей мурал вшановує пам'ять хоробрих захисників, які віддали своє життя за свободу та Незалежність України”, – зазначають вони.

На графіті зображені:

  • Ігор "Козацький" Краснобриж та Богдан "Пєнтагон" Хохленков, які до останнього обороняли рідний Маріуполь.
  • Олександр "Тара" Тараман, також з Маріуполя, який загинув навесні 2022 році у боях в оточеному місті.
  • Назарій "Грінка" Гринцевич, який загинув 6 травня 2024 року в Серебрянському лісі на Луганщині.

Ми також розповідали, що у Солом'янському районі Києва з’явилося графіті з портретом Івана Світличного.

Фото: obolon_nets

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Опубліковано: 19 червня 2024
Мурал Азов
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