У Києві створили графіті на честь полеглих воїнів “Азову”: фото

Біля Пішохідного мосту у Києві, в районі Поштової площі, з'явився мурал, присвячений полеглим бійцям полку “Азов”.

До створення муралу долучилися волонтери obolon_nets , які плетуть сітки для військових.

“Цей мурал вшановує пам'ять хоробрих захисників, які віддали своє життя за свободу та Незалежність України”, – зазначають вони.

На графіті зображені:

Ігор "Козацький" Краснобриж та Богдан "Пєнтагон" Хохленков, які до останнього обороняли рідний Маріуполь.

Олександр "Тара" Тараман, також з Маріуполя, який загинув навесні 2022 році у боях в оточеному місті.

Назарій "Грінка" Гринцевич, який загинув 6 травня 2024 року в Серебрянському лісі на Луганщині.

Ми також розповідали, що у Солом'янському районі Києва з’явилося графіті з портретом Івана Світличного .