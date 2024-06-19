У Києві створили графіті на честь полеглих воїнів “Азову”: фото
Біля Пішохідного мосту у Києві, в районі Поштової площі, з'явився мурал, присвячений полеглим бійцям полку “Азов”.
До створення муралу долучилися волонтери obolon_nets, які плетуть сітки для військових.
“Цей мурал вшановує пам'ять хоробрих захисників, які віддали своє життя за свободу та Незалежність України”, – зазначають вони.
На графіті зображені:
- Ігор "Козацький" Краснобриж та Богдан "Пєнтагон" Хохленков, які до останнього обороняли рідний Маріуполь.
- Олександр "Тара" Тараман, також з Маріуполя, який загинув навесні 2022 році у боях в оточеному місті.
- Назарій "Грінка" Гринцевич, який загинув 6 травня 2024 року в Серебрянському лісі на Луганщині.
Ми також розповідали, що у Солом'янському районі Києва з’явилося графіті з портретом Івана Світличного.
Фото: obolon_nets
Опубліковано: 19 червня 2024