Підсумки року: 10 муралів, які з'явилися в Києві та області у 2023 році

Тема муралів у 2023 році була однією з тригерних серед міських новин – з моменту повномасштабного вторгнення у Києві з'явилася величезна кількість патріотичних стінописів різної якості, що зрештою викликало обурення містян.

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Місцеві мешканці зупинили спроби незаконного нанесення муралів на стіни історичних будинків на Рейтарській і на Січових Стрільців . А Київрада зрештою ввела мораторій на створення нових робіт до появи прозорого та відкритого механізму погодження їх ескізів.

Зібрали 10 муралів, які створили у місті 2023 року.

Фото: Ярослава Жуковська, Громадське радіо

Біля кінотеатру "Жовтень" на вулиці Ярославській, 17 створили патріотичний мурал "Запорізький месник". Він присвячений Національній гвардії України.

Стінопис є подякою всім волонтерам та активістам, які своєю щоденною працею допомагають наближати нашу перемогу, зазначають у молодіжній ініціативі “ВліпиЗаСебе”.

На Золотоустівській, 23 відкрили мурал із ірпінською зоозахисницею Анастасією Тихою. Стінопис присвячений темі адопції безпритульних тварин.

У 2023 році французький вуличний художник Крістіан Гемі більше відомий як C215 створив низку робіт у Києві, Бучі, Ірпені, Гостомелі та Львові.

У Києві, зокрема, C215 намалював портрет Шевченка та птаха поряд з напівзруйнованим російською ракетою будинком на проспекті Лобановського.

А на одній з адміністративних будівель Верховної Ради Крістіан Ґуемі створив мурал, який присвятив пам’яті всіх загиблих під час війни. На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після слів: «Слава Україні».

На вулиці Анни Ахматової, 4 з’явився новий мурал, присвячений воїнам-добровольцям. За основу взяли фото командира добровольчого батальйону ОУН Олексія Мовчана з позивним «Тінь».

У Києві на будинку, що на вулиці Милославській, 25 створили мурал на честь українського захисника Максима «Регбіста» Яловцова.

На муралі він зображений у повний зріст, а внизу розмістили напис «Коли твої дії говорять голосніше, ніж слова, тоді твоя слава обганяє світло».

Фото: ДТЕК

На стінописі “Захисники світла” на бульварі Миколи Міхновського 3-А зображено військового підрозділу ППО та енергетика.

За адресою вул. Ревуцького, 19/1 відкрили патріотичний мурал на честь полеглих захисників та захисниць України.

Митці-волонтери зі США – BANDIT, John Ashbaugh та Tristan George – створили мурали на пошкоджених будинках Бучі та Ірпеня.

В Ірпені на вулиці Шевченка у травні відкрили мурал "Бахмут, з тобою Ірпінь!", на якому зображена пачка солі “Артемсіль”.