Дивіться, як у Львові відновлюють знищену мозаїку “Інформаційний простір”

У Львові відновлюють мозаїку “Інформаційний простір” у будівлі видавництва “Вільна Україна” на вул. Володимира Великого, 2.

Про це повідомили у Львівській міськраді.

Раніше ми писали, що орендар приміщення демонтував панно у жовтні минулого року.

Мозаїку відновлюють за кошти власника приміщення ТДВ “Торгпреса”. Реставрацією займаються митці під керівництвом викладача Львівської національної академії мистецтв Василя Сивака.

“Мозаїка буде розміщена у кращому місці, з кращим денним освітленням, з кращою оглядовістю – на 2-му поверсі у фойє. Панно буде інтегроване у новий сучасний інтер’єр та буде у вільному доступі”, – повідомляв раніше директор ТДВ “Торгпреса” Сергій Васечко.

Мозаїку “Інформаційний простір” у 1981 році виконав художник Богдан Сойка. Це пейзажна композиція з фігурами п’яти жінок, що символізують п’ять материків та обмін інформацією в світі.

У 2019 році Львівська міська рада внесла панно до реєстру пам’яток, які підлягають захисту.

Фото: Львівська міська рада