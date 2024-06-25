У Києві планують збудувати ТЕЦ, які працюватимуть на побутових відходах. Дві станції розташують на різних берегах столиці.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час візиту до Львову.

Там він відвідав об’єкти будівництва механіко-біологічного сміттєпереробного комплексу.

"Ми маємо використати всі шляхи й можливості, що дозволять продукувати енергію. На це, власне, спрямована Концепція енергетичної стійкості Києва (Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації). Серед інших об’єктів вона передбачає створення двох ТЕЦ на різних берегах столиці, що працюватимуть на комбінованому паливі й використовуватимуть висококалорійні фракції відходів", — сказав заступник голови КМДА.

Нині Київ вивчає досвід інших міст щодо поводження з відходами, зокрема Львова. Представники Києва домовились із львівськими колегами про обмін досвідом для якомога раціональнішого використання сміття як енергоджерела.

Раніше ми писали, що в Києві планують побудувати шість міні-ТЕЦ.

Фото: КМДА