У Києві почали реставрувати браму садиби Терещенка

У Києві почали планово реставрувати браму садиби Терещенка.

Йдеться про роботи на вул. Скоропадського, 7, пише активіст Дмитро Перов.

Будинок у стилі неоренесансу з елементами необароко збудували в 1898 році за проєктом архітектора Петра Бойцова. Олександр – власник і молодший з синів Терещенків – був членом Київського товариства охорони памʼятників старовини і мистецтва.

Будівля має статус пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення. Останні кілька років від садиби відлущується тиньк (штукатурка), що погіршує її візуальне сприйняття.

Маєток є однією з окрас місцевості. Він виконує роль архітектурного акценту перехресть вул. Антоновича, Скоропадського та власне Терещенківської, з характерним для Києва – перепадом висотності в рельєфі, зауважив активіст.

Раніше ми писали, що київський крематорій відреставрують за на 1,3 мільйона гривень.

Фото: Дмитро Перов