Зали прощання київського крематорію планують реставрувати

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Валерія Гуржий
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У Голосіївському районі реставрують зали прощання київського крематорію.

Про це йдеться у тендері Prozorro.

Для цього крематорій замовив роботи з розробки науково-проєктної та кошторисної документації для реставрації приміщень. Угоду вже уклали з компанією "Європроектбудсервіс" на 1,3 мільйона гривень. Документація має бути готова до кінця вересня цього року.

Раніше ми писали, що оновлення будівель, яким майже пів століття, планували зробити у 2021 році. Однак через охоронний статус об’єкту культурної спадщини, спочатку необхідно було провести наукові дослідження.

Фото: Вікіпедія

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Опубліковано: 31 травня 2024
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