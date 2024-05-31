Зали прощання київського крематорію планують реставрувати

У Голосіївському районі реставрують зали прощання київського крематорію.

Про це йдеться у тендері Prozorro.

Для цього крематорій замовив роботи з розробки науково-проєктної та кошторисної документації для реставрації приміщень. Угоду вже уклали з компанією "Європроектбудсервіс" на 1,3 мільйона гривень. Документація має бути готова до кінця вересня цього року.

Раніше ми писали, що оновлення будівель, яким майже пів століття, планували зробити у 2021 році. Однак через охоронний статус об’єкту культурної спадщини, спочатку необхідно було провести наукові дослідження.

Фото: Вікіпедія