Зали прощання київського крематорію планують реставрувати
У Голосіївському районі реставрують зали прощання київського крематорію.
Про це йдеться у тендері Prozorro.
Для цього крематорій замовив роботи з розробки науково-проєктної та кошторисної документації для реставрації приміщень. Угоду вже уклали з компанією "Європроектбудсервіс" на 1,3 мільйона гривень. Документація має бути готова до кінця вересня цього року.
Раніше ми писали, що оновлення будівель, яким майже пів століття, планували зробити у 2021 році. Однак через охоронний статус об’єкту культурної спадщини, спочатку необхідно було провести наукові дослідження.
Фото: Вікіпедія
Опубліковано: 31 травня 2024
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