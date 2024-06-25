На Пріорці демонтували незаконні МАФи. Замість них облаштують зону відпочинку

На Пріорці демонтували незаконні МАФи. Вони були розміщені на вулиці Вишгородській.

Про це повідомили в КП “Київблагоустрій”.

МАФи займали площу понад 100 кв. м.

Надалі тут планують облаштувати зону відпочинку. Комунальники завезуть на локацію родючий ґрунт, висадять дерева, а також декоративні кущі і квіти.

Раніше ми писали, що в Києві зменшать кількість МАФів впродовж двох років.

Фото: КП “Київблагоустрій