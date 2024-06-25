На Пріорці демонтували незаконні МАФи. Замість них облаштують зону відпочинку
На Пріорці демонтували незаконні МАФи. Вони були розміщені на вулиці Вишгородській.
Про це повідомили в КП “Київблагоустрій”.
МАФи займали площу понад 100 кв. м.
Надалі тут планують облаштувати зону відпочинку. Комунальники завезуть на локацію родючий ґрунт, висадять дерева, а також декоративні кущі і квіти.
Раніше ми писали, що в Києві зменшать кількість МАФів впродовж двох років.
Фото: КП “Київблагоустрій
Опубліковано: 25 червня 2024
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