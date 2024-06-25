Під час відбудови Бородянки виявили майже 20 млн грн збитків

800
Ірина Маймур
share share

Під час відбудови Бородянки виявили майже 20 млн грн збитків. Голова Київської ОВА звернувся до правоохоронних органів з проханням розслідувати цю інформацію.

Про це він повідомив на засіданні робочої групи "Прозорість і підзвітність".

Група розглянула результати перевірки Бородянської селищної ради, яку провели фахівці Держаудитслужби.

Як зазначили в КОВА, аудитори виявили збитки на 19,8 млн грн у фінансуванні, що було виділене на відновлення цього населеного пункту. Зокрема, Бородянська селищна рада не підтвердила документально витрату 14 млн грн, які мали йти на встановлення металопластикових вікон у пошкоджених обстрілами будівлях.

У Бородянці наразі створили спеціальну групу, яка проводить звірку наявності вікон на об'єктах — на всіх комунальних підприємствах та в багатоквартирних будинках. Наразі є підтвердження щодо встановлення вікон на суму в 11 із 14 млн грн, зазначив Руслан Кравченко.

Аудитори також вказували на те, що вікна були встановлені за завищеними цінами.

Бородянська селищна рада висловила претензії 18 підрядникам, які були залучені до цього процесу. Дві компанії добровільно повернули надмірно сплачені їм кошти.

Раніше ми писали, що на двох підрядників, які відбудовують Гостомель і Бишів, хочуть завести кримінальні справи.

Фото: poglyad.tv

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 25 червня 2024
share share
Де відпочити у Києві біля води: 5 ресторанів на березі Дніпра Де відпочити у Києві біля води: 5 ресторанів на березі Дніпра На Київщині модернізують школу, пошкоджену під час війни: Дивіться, як вона виглядатиме На Київщині модернізують школу, пошкоджену під час війни: Дивіться, як вона виглядатиме У ЖК “Файна Таун” відкрили гастрокафе “Юрба”: зі сніданками та крафтовим українським вином У ЖК “Файна Таун” відкрили гастрокафе “Юрба”: зі сніданками та крафтовим українським вином Озеро Синє на Виноградарі розчистять за 96 млн гривень: подробиці Озеро Синє на Виноградарі розчистять за 96 млн гривень: подробиці
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.