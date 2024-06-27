Уздовж проспекту Бажана висадили багаторічні трави для захисту від шуму й пилу з дороги
Уздовж проспекту М. Бажана висадили багаторічні злакові трави для захисту від шуму й пилу з дороги.
Про це повідомляє Дарницька РДА.
Трави висадили на площі майже 450 кв.м на місці витоптаного вузького розподільника. Серед рослин є імперата, фалярис, колосняк, лілейник та аір.
Такі озеленені території допомагають відновити природний баланс, покращують мікроклімат, сприяють зменшенню кількості пилу, очищенню повітря і поглинанню шуму.
До того ж вони не потребуватимуть затратного догляду, що зменшує витрати на утримання зелених насаджень.
Раніше ми писали, що Київрада не підтримала петицію про відмову від скошення трави на прибудинкових територіях.
Фото: Дарницька РДА
Опубліковано: 27 червня 2024
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