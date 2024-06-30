Комісія з питань захисту культурної спадщини підтримала будівництво ЖК на місці лісопильні Сніжка

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Наталія Габрух
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Постійна комісія з питань збереження та захисту культурної спадщини підтримала будівництво нового житлового комплексу на місці лісопильні Сніжка, 1902 року.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

За відповідне рішення проголосували 2 з 2 присутніх членів комісії. Основним аргументом щодо підтримання проєкту рішення стало те, що будівля поки що не взята на облік як пам'ятка.

“Натомість питання двох кримінальних проваджень, відкритих за фактом її руйнування, не належить до компетенції комісії”, – додав Дмитро Перов.

Це вже друга комісія, яка підтримала будівництво ЖК на місці історичного будинку лісопильні Сніжка. Раніше таке ж рішення ухвалила земельна комісія Київради.

Раніше ми писали, що 29 вересня 2023 року будівельники намагалися демонтувати лісопильню. За словами Перова, профільні відомства не надавали дозволів і погоджень на будівельні роботи, а контрольна картка на паркан прострочена. У співпраці з Департаментом територіального контролю міста Києва вдалося зупинити демонтаж. Екскаватор будівельники прибрали.

Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження та руйнування.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 30 червня 2024
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