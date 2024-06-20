Земельна комісія Київради погодила передачу історичної будівлі на Подолі під забудову

19 червня земельна комісія Київської міської ради погодила передачу земельної ділянки ТОВ "Форвард-А" для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на вулиці Турівській, 29-а.

Про це повідомляє спільнота "Спадщина".

Відомо, що на цій ділянці розташовується історична будівля, більш відома як лісопильня Сніжка, побудована 1902 року. З 2022 власником без отримання будь-яких погоджувальних документів здійснюються спроби знести цей будинок. У зв’язку з цим Київська міська прокуратура порушила два кримінальні провадження - умисне нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури та 356 - самоправство.

Лісопильня міщанина Сніжка є зразком традиційної забудови Подолу кінця XIX — поч. XX століть. Вона розташована в зоні регулювання забудови ІІ категорії історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" та пам'ятки ландшафту та історії "Історичний ландшафт київських гір".

Раніше ми писали, що Консультативна рада Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодила концепцію нового будівництва на місці історичної лісопильні Сніжка, 1902 року на вулиці Турівській, 29а.

Фото: Спадщина