Через відключення світла високі поверхи будинків буде складно опалювати взимку — експерт

Через відключення світла високі поверхи буде складно опалювати взимку. Особливо — ті, які розташовані вище 9 поверху.

Про це повідомив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі КИЇВ24.

"Зимою опалення будуть подавати. Питання в тому, звідки воно буде генеруватися? А друге питання – як підіймати на багатоповерхівки це опалення", — сказав Ігнатьєв.

За словами експерта, вище 9 поверху буде важка ситуація, якщо не забезпечити насосну групу додатковими генераторами. На його думку, це призведе до паніки на ринку паливно-мастильних матеріалів та АЗС.

“Скоро буде зрозуміло, який об’єм палива необхідний, щоб забезпечити генератори по будинках. Це колосальний об’єм”, — підсумував експерт.

Фото: Суспільне