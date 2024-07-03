Через відключення світла високі поверхи будинків буде складно опалювати взимку — експерт

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Ірина Маймур
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Через відключення світла високі поверхи буде складно опалювати взимку. Особливо — ті, які розташовані вище 9 поверху.

Про це повідомив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі КИЇВ24.

"Зимою опалення будуть подавати. Питання в тому, звідки воно буде генеруватися? А друге питання – як підіймати на багатоповерхівки це опалення", — сказав Ігнатьєв.

За словами експерта, вище 9 поверху буде важка ситуація, якщо не забезпечити насосну групу додатковими генераторами. На його думку, це призведе до паніки на ринку паливно-мастильних матеріалів та АЗС.

“Скоро буде зрозуміло, який об’єм палива необхідний, щоб забезпечити генератори по будинках. Це колосальний об’єм”, — підсумував експерт.

Фото: Суспільне

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Опубліковано: 03 липня 2024
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