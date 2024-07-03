Через відключення світла високі поверхи будинків буде складно опалювати взимку — експерт
Через відключення світла високі поверхи буде складно опалювати взимку. Особливо — ті, які розташовані вище 9 поверху.
Про це повідомив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі КИЇВ24.
"Зимою опалення будуть подавати. Питання в тому, звідки воно буде генеруватися? А друге питання – як підіймати на багатоповерхівки це опалення", — сказав Ігнатьєв.
За словами експерта, вище 9 поверху буде важка ситуація, якщо не забезпечити насосну групу додатковими генераторами. На його думку, це призведе до паніки на ринку паливно-мастильних матеріалів та АЗС.
“Скоро буде зрозуміло, який об’єм палива необхідний, щоб забезпечити генератори по будинках. Це колосальний об’єм”, — підсумував експерт.
Фото: Суспільне
Опубліковано: 03 липня 2024