У Києві відкрилася виставка врятованого від росіян "скіфського золота"

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Валерія Гуржий
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У Скарбниці Національного музею історії України відкрили виставку "Скарби Криму. Повернення", в експозиції якої є "скіфське золото", врятоване міжнародними судами від російських окупантів півострова.

Про це повідомила Олена Зеленська.

На виставці представлено 565 безцінних експонатів із чотирьох кримських музеїв – Бахчисарайського історико-культурного заповідника, Центрального музею Тавриди (Сімферополь), Керченського державного історико-культурного заповідника та Херсонесу Таврійського (Севастополь). ЦІ експонати перебували з експозицією в Амстердамі, коли росія захопила Крим у 2014 році.

10 років українські та іноземні юристи, музейники та дипломати змагалися за те, щоб повернути артефакти додому.

Раніше ми писали, що Міністерство культури й інформаційної політики України та Музей Алларда Пірсона – археологічний музей Амстердамського університету домовилися про умови повернення експонатів Музейного фонду України з чотирьох кримських музейних установ.

Фото: Олена Зеленська

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Опубліковано: 05 липня 2024
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