Київрада планує передати земельну ділянку лісопильні Сніжка забудовнику

Київська міська рада планує передати земельну ділянку лісопильні Сніжка забудовнику “Форвард-А”, щодо якого вже відкрито провадження про руйнування памʼяток.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

20 червня голова Земельної комісії Михайло Терентьєв радив передати ділянку з історичною пам’яткою під будівництво ЖК. Відповідний проєкт рішення уже опублікували на сайті міськради.

У Київській міській прокуратурі також відкрито кримінальне провадження щодо умисного незаконного руйнування лісопильні Сніжка 1902 року, що розташована на вулиці Турівській, 29-А.

Головним фігурантом цієї справи є ТОВ “Форвард-А”, що є власником приміщень і заразом їх руйнівником.

“Так ось, поки прокуратура намагається притягнути бізнесменів до відповідальності, то міська рада вирішила передати забудовнику землю під нею”, — зазначає Дмитро Перов.

Раніше ми писали, що 29 вересня 2023 року будівельники намагалися демонтувати лісопильню. За словами Перова, профільні відомства не надавали дозволів і погоджень на будівельні роботи, а контрольна картка на паркан прострочена. У співпраці з Департаментом територіального контролю міста Києва вдалося зупинити демонтаж. Екскаватор будівельники прибрали.

Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження та руйнування.

19 червня земельна комісія Київської міської ради погодила передачу земельної ділянки лісопильні Сніжка ТОВ "Форвард-А" для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

30 червня постійна комісія з питань збереження та захисту культурної спадщини підтримала будівництво нового житлового комплексу на місці лісопильні Сніжка, 1902 року.

Фото: Дмитро Перов